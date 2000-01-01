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Григорьев Константин Костюк)

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Место рождения

Беларусь Витебская область Россонский район Красно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Григорий

Мать: Григорьева ?

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий Константинович

Мать ребёнка: Григорьева ?

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Григорьева ?

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Константиновна

Мать ребёнка: Григорьева ?

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева ?

Смерть
Неизвестно
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