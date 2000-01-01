Григорьев Константин Костюк)
Место рожденияБеларусь Витебская область Россонский район Красно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Григорий
Мать: Григорьева ?
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий Константинович
Мать ребёнка: Григорьева ?
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Григорьева ?
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Константиновна
Мать ребёнка: Григорьева ?
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева ?
Смерть
Неизвестно