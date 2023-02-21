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Григорьева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий Константинович

Отец ребёнка: Григорьев Константин Костюк)

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Григорьев Константин Костюк)

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Константиновна

Отец ребёнка: Григорьев Константин Костюк)

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Константин Костюк)

Смерть
Неизвестно
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