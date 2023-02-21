Григорьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий Константинович
Отец ребёнка: Григорьев Константин Костюк)
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Григорьев Константин Костюк)
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Константиновна
Отец ребёнка: Григорьев Константин Костюк)
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно