Григорьева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Константин Костюк)

Отец ребёнка: Григорьев Григорий

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий

Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Григорий

Смерть
Неизвестно
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