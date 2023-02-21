Григорьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Константин Костюк)
Отец ребёнка: Григорьев Григорий
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий
Витебская губерния Полоцкий уезд Николаевская волость деревня Мачулище
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Григорий
Смерть
Неизвестно