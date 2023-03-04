Усков Исак Абрамович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Усков Абрам Исакович
Мать: Ускова Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Параскева
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Феврания
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Усков Ион Исакович
Мать ребёнка: Ускова Параскева
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ускова Параскева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Ускова Параскева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Ускова Феврания
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ускова) Мария Исаковна
Мать ребёнка: Ускова Феврания
Рождение ребёнка
1836
Сын: Усков Иуда Исакович
Мать ребёнка: Ускова Феврания
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ускова) Наталия Исаковна
Мать ребёнка: Ускова Феврания
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ускова) татьяна Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858