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Усков Исак Абрамович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Усков Абрам Исакович

Мать: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Параскева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Феврания

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Усков Ион Исакович

Мать ребёнка: Ускова Параскева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Усков Анисим Исакович

Мать ребёнка: Ускова Параскева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Усков Максим Исакович

Мать ребёнка: Ускова Параскева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Усков Мартьян Исакович

Мать ребёнка: Ускова Феврания

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ускова) Мария Исаковна

Мать ребёнка: Ускова Феврания

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Усков Иуда Исакович

Мать ребёнка: Ускова Феврания

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ускова) Наталия Исаковна

Мать ребёнка: Ускова Феврания

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ускова) татьяна Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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