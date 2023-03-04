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Усков Ион Исакович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Усков Исак Абрамович

Мать: Ускова Параскева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Епистимия Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Ускова (Копанева) Анастасия Артёмовна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Усков Михаил Ионович

Мать ребёнка: Ускова Епистимия Артемьева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ускова) Мария Ионовна

Мать ребёнка: Ускова Епистимия Артемьева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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