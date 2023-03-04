Усков Ион Исакович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Усков Исак Абрамович
Мать: Ускова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1833
Рождение ребёнка
1839
Сын: Усков Михаил Ионович
Мать ребёнка: Ускова Епистимия Артемьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ускова) Мария Ионовна
Мать ребёнка: Ускова Епистимия Артемьева
Смерть
После 1858