Ускова Епистимия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова Епистимия Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Усков Михаил Ионович

Отец ребёнка: Усков Ион Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Ионовна

Отец ребёнка: Усков Ион Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Ион Исакович

Смерть
После 1858
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