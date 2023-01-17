Ускова Епистимия Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Усков Михаил Ионович
Отец ребёнка: Усков Ион Исакович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Ионовна
Отец ребёнка: Усков Ион Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усков Ион Исакович
Смерть
После 1858