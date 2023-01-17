Ускова (?) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Усков Ион Исакович
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усков Исак Абрамович
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно