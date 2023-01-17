Ускова (?) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (?) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Усков Ион Исакович

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Усков Анисим Исакович

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Усков Максим Исакович

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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