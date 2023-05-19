Усков Анисим Исакович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти26.03.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Усков Исак Абрамович
Мать: Ускова Параскева
Бракосочетание
16.02.1840
Жена: Ускова Соломона Акимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ускова Соломона Акимовна
Рождение ребёнка
19.11.1854
Дочь: Ускова Екатерина Анисомовна
Мать ребёнка: Ускова Соломона Акимовна
Рождение ребёнка
13.05.1858
Мать ребёнка: Ускова Соломона Акимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.1864