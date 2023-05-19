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Усков Анисим Исакович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

26.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Усков Исак Абрамович

Мать: Ускова Параскева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
16.02.1840

Жена: Ускова Соломона Акимовна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Усков Яков Анисимович

Мать ребёнка: Ускова Соломона Акимовна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1854

Дочь: Ускова Екатерина Анисомовна

Мать ребёнка: Ускова Соломона Акимовна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.05.1858

Сын: Усков Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Ускова Соломона Акимовна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
26.03.1864
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область