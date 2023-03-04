(Ускова) татьяна Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ускова) татьяна Исаковна

(Ускова) татьяна Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Усков Исак Абрамович

Мать: не указана

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close