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(Ускова) татьяна Исаковна
(Ускова) татьяна Исаковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
После 1858
Пол
Женский
Отец
Усков Исак Абрамович
1798 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Усков Исак Абрамович
Мать: не указана
Смерть
После 1858
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