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Усков Абрам Исакович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Усков Исак Яковлевич

Мать: Ускова Евдокия Осиповна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Желобова (Ускова) Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Жгулёва (Ускова) Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Усков Степан Абрамович

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Усков Василий Абрамович

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Усков Карп Абрамович

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Усков Исак Абрамович

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Ускова) Епистимия Абрамовна

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Усков Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Усков Тимофей Абрамович

Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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