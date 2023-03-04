Усков Абрам Исакович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Усков Исак Яковлевич
Мать: Ускова Евдокия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Мария Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Желобова (Ускова) Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Жгулёва (Ускова) Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Усков Карп Абрамович
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Усков Исак Абрамович
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Ускова) Епистимия Абрамовна
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Ускова Мария Никифоровна
Смерть
После 1805