Усков Григорий Абрамович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Усков Абрам Исакович
Мать: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Устина Григорьевна
Мать ребёнка: Ускова Евфимия
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Ускова Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Евфимия
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1833