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Усков Григорий Абрамович

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Усков Абрам Исакович

Мать: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Устина Григорьевна

Мать ребёнка: Ускова Евфимия

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Усков Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Ускова Евфимия

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Евфимия

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1833
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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