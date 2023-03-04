Ускова Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова Евфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Устина Григорьевна

Отец ребёнка: Усков Григорий Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Усков Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Усков Григорий Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Григорий Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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