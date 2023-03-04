Ускова Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Устина Григорьевна
Отец ребёнка: Усков Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Усков Григорий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834