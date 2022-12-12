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Усков Яков Григорьевич

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Усков Григорий Абрамович

Мать: Ускова Евфимия

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.04.1852

Жена: Ускова Марина Григорий

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Усков Пимен Яковлевич

Мать ребёнка: Ускова Марина Григорий

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Усков Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Ускова Марина Григорий

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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