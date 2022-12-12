Усков Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Усков Григорий Абрамович
Мать: Ускова Евфимия
Бракосочетание
18.04.1852
Жена: Ускова Марина Григорий
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ускова Марина Григорий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Усков Осип Яковлевич
Мать ребёнка: Ускова Марина Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858