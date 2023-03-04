Ускова (Бородулина) Марина Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Бородулина) Марина Григорий

Место рождения

п. Маковневского

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустопленского прихода
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Усков Пимен Яковлевич

Отец ребёнка: Усков Яков Григорьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.04.1852

Муж: Усков Яков Григорьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Усков Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Усков Яков Григорьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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