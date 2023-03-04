Ускова (Бородулина) Марина Григорий
Место рожденияп. Маковневского
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Пустопленского прихода
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Усков Яков Григорьевич
Бракосочетание
18.04.1852
Рождение ребёнка
1856
Сын: Усков Осип Яковлевич
Отец ребёнка: Усков Яков Григорьевич
Смерть
После 1858