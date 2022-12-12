Ускова (?) Мария Никифоровна
Место рожденияп. Желобовского
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Желобова Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение
1768
Отец: Никифор
Мать: не указана
п. Желобовского
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Жгулёва Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Усков Карп Абрамович
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Усков Исак Абрамович
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Епистимия Абрамовна
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усков Абрам Исакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805