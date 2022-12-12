Ускова (?) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (?) Мария Никифоровна

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Место рождения

п. Желобовского

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Желобова Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1768

Отец: Никифор

Мать: не указана

п. Желобовского
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Жгулёва Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Усков Степан Абрамович

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Усков Василий Абрамович

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Усков Карп Абрамович

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Усков Исак Абрамович

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Епистимия Абрамовна

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Усков Григорий Абрамович

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Усков Тимофей Абрамович

Отец ребёнка: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Абрам Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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