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Усков Карп Абрамович

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Усков Абрам Исакович

Мать: Ускова Мария Никифоровна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Усков Максим Карпович

Мать ребёнка: Ускова Агрипина

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
26.10.1821 ст.

Жена: Ускова Ирина Ефимиева

невеста из Коршинского прихода д. Крутецкой
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Карповна

Мать ребёнка: Ускова Ирина Ефимиева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гликерия Карповна

Мать ребёнка: Ускова Ирина Ефимиева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Усков Леонид Карпович

Мать ребёнка: Ускова Ирина Ефимиева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Агрипина

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1855
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