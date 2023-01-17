Усков Карп Абрамович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Усков Абрам Исакович
Мать: Ускова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Ускова Агрипина
Бракосочетание
26.10.1821 ст.
Жена: Ускова Ирина Ефимиева
невеста из Коршинского прихода д. Крутецкой
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Карповна
Мать ребёнка: Ускова Ирина Ефимиева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гликерия Карповна
Мать ребёнка: Ускова Ирина Ефимиева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ускова Ирина Ефимиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Агрипина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1855