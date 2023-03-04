Усков Максим Карпович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Усков Карп Абрамович
Мать: Ускова Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Ускова) Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Ускова Феврания Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.07.1852
Дочь: Ускова Васса Максимовна
Мать ребёнка: Ускова Феврания Афанасьевна
Место жительства
13.09.1855
Енисейская губерня
Смерть
После 1855