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Усков Максим Карпович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Усков Карп Абрамович

Мать: Ускова Агрипина

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Феврания Афанасьевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Ускова) Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Ускова Феврания Афанасьевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.07.1852

Дочь: Ускова Васса Максимовна

Мать ребёнка: Ускова Феврания Афанасьевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
13.09.1855
Енисейская губерня
Смерть
После 1855
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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