Ускова (?) Феврания Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Усков Максим Карпович
Рождение ребёнка
24.07.1852
Дочь: Ускова Васса Максимовна
Отец ребёнка: Усков Максим Карпович
Место жительства
13.09.1855
Енисейская губерня
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1855