Ускова (?) Феврания Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (?) Феврания Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Усков Максим Карпович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.07.1852

Дочь: Ускова Васса Максимовна

Отец ребёнка: Усков Максим Карпович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
13.09.1855
Енисейская губерня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Максим Карпович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1855
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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