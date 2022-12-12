Ускова (Вылегжанинова) Ирина Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Вылегжанинова) Ирина Ефимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1821 ст.

Муж: Усков Карп Абрамович

невеста из Коршинского прихода д. Крутецкой
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Карповна

Отец ребёнка: Усков Карп Абрамович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гликерия Карповна

Отец ребёнка: Усков Карп Абрамович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Усков Леонид Карпович

Отец ребёнка: Усков Карп Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1855
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