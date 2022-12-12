Ускова (Вылегжанинова) Ирина Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1821 ст.
Муж: Усков Карп Абрамович
невеста из Коршинского прихода д. Крутецкой
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Карповна
Отец ребёнка: Усков Карп Абрамович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гликерия Карповна
Отец ребёнка: Усков Карп Абрамович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Усков Карп Абрамович
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1855