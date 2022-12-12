Ускова (?) Феврания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (?) Феврания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Усков Мартьян Исакович

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Исаковна

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Усков Иуда Исакович

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталия Исаковна

Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Исак Абрамович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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