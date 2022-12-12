Ускова (?) Феврания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Исаковна
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Усков Иуда Исакович
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталия Исаковна
Отец ребёнка: Усков Исак Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усков Исак Абрамович
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834