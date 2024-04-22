Алексей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Матвеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

08.02.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Матвей Михайлов

Мать: Степанида Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1809 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1811 ст.

Дочь: Прокопий Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1819 ст.

Сын: Платон Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1825 ст.

Сын: Прохор Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.11.1836 ст.

Жена: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки
Смерть
08.02.1849 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
ОТ горячки
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