Алексей Матвеев
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти08.02.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
01.03.1809 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
08.07.1811 ст.
Дочь: Прокопий Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
14.11.1819 ст.
Сын: Платон Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
01.07.1825 ст.
Сын: Прохор Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Бракосочетание
26.11.1836 ст.
Жена: Федосья Федорова
От горячки
Смерть
08.02.1849 ст.
ОТ горячки