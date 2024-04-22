Тимофей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
14.04.1820 ст.
Жена: Агафья Васильева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1823 ст.
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Военная служба
С 1824
Отдан в рекруты в 1824 году
Смерть
Неизвестно