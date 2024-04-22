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Тимофей Алексеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.04.1820 ст.

Жена: Агафья Васильева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1823 ст.

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1824
Отдан в рекруты в 1824 году
Смерть
Неизвестно
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