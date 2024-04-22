Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения10.03.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1817 ст.
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
31.01.1836 ст.
Жена: Анна Александрова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1837 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
22.03.1839 ст.
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
10.12.1841 ст.
Сын: Игнатий Васильев
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
26.04.1845 ст.
Сын: Степан Васильев
Мать ребёнка: Анна Александрова
Смерть
Неизвестно