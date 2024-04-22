Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения05.02.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1816 ст.
Отец: Александр Евдокимов
Мать: Елена Михайлова
Бракосочетание
31.01.1836 ст.
Муж: Василий Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1837 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
22.03.1839 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
10.12.1841 ст.
Сын: Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
26.04.1845 ст.
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно