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Анна Александрова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1816 ст.

Отец: Александр Евдокимов

Мать: Елена Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1836 ст.

Муж: Василий Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1837 ст.

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1839 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1841 ст.

Сын: Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1845 ст.

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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