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Федосья Федорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1809 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1811 ст.

Дочь: Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1819 ст.

Сын: Платон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1825 ст.

Сын: Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.11.1836 ст.

Муж: Алексей Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки
Смерть
Неизвестно
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