Федосья Федорова
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Петр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
01.03.1809 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
08.07.1811 ст.
Дочь: Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
14.11.1819 ст.
Сын: Платон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
01.07.1825 ст.
Сын: Прохор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Бракосочетание
26.11.1836 ст.
Муж: Алексей Матвеев
От горячки
Смерть
Неизвестно