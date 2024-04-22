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Прохор Алексеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.07.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1787 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1825 ст.

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.07.1844 ст.

Жена: Фекла Семенова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1845 ст.

Сын: Павел Прохоров

Мать ребёнка: Фекла Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1847 ст.
Отдан в рекруты в 1847 году
Смерть
Неизвестно
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