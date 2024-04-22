Прохор Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.07.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1825 ст.
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
26.07.1844 ст.
Жена: Фекла Семенова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1845 ст.
Сын: Павел Прохоров
Мать ребёнка: Фекла Семенова
Военная служба
С 1847 ст.
Отдан в рекруты в 1847 году
Смерть
Неизвестно