Фекла Семенова
Место рождения
Дата рождения23.09.1824 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1824 ст.
Отец: Семен Иванов
Мать: Василиса Тимофеева
Бракосочетание
26.07.1844 ст.
Муж: Прохор Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1845 ст.
Сын: Павел Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Алексеев
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область