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Фекла Семенова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.09.1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1824 ст.

Отец: Семен Иванов

Мать: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.07.1844 ст.

Муж: Прохор Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1845 ст.

Сын: Павел Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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