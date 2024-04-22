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Василиса Тимофеева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1819 ст.

Сын: Андрей Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Максим Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1824 ст.

Дочь: Фекла Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Гавриил Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.

Сын: Федор Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1837 ст.

Дочь: Ефимия Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванов

Смерть
Неизвестно
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