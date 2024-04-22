Василиса Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
12.08.1819 ст.
Сын: Андрей Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Максим Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1824 ст.
Дочь: Фекла Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Гавриил Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.
Сын: Федор Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1837 ст.
Дочь: Ефимия Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванов
Смерть
Неизвестно