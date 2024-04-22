Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Васильев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

05.12.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Василий Кузьмин

Мать: Василиса Дмитриева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Василиса Тимофеева

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Евгения Тимофеева

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1808 ст.

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1812 ст.

Сын: Артемий Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1814 ст.

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
25.04.1815 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.12.1818 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
11.06.1821 ст.

Сын: Леонтий Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.08.1825 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.12.1827 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Не известно как
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