Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти05.12.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Василий Кузьмин
Мать: Василиса Дмитриева
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Василиса Тимофеева
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Евгения Тимофеева
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Семен Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
02.01.1808 ст.
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
12.04.1812 ст.
Сын: Артемий Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
23.04.1814 ст.
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Раскольник
Рождение ребёнка
25.04.1815 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Раскольник
Рождение ребёнка
15.12.1818 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Раскольница
Рождение ребёнка
11.06.1821 ст.
Сын: Леонтий Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Раскольник
Рождение ребёнка
22.08.1825 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Мавра Гаврилова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Гаврилова
Смерть
05.12.1827 ст.
Не известно как