Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения21.07.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1802 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Алексеева
Рождение ребёнка
12.08.1819 ст.
Сын: Андрей Семенов
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Максим Семенов
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
23.09.1824 ст.
Дочь: Фекла Семенова
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Гавриил Семенов
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.
Сын: Федор Семенов
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Рождение ребёнка
01.07.1837 ст.
Дочь: Ефимия Семенова
Мать ребёнка: Василиса Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Тимофеева
Смерть
Неизвестно