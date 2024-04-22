Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Иванов

Семен Иванов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.07.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1802 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Алексеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1819 ст.

Сын: Андрей Семенов

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Максим Семенов

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1824 ст.

Дочь: Фекла Семенова

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Гавриил Семенов

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.

Сын: Федор Семенов

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1837 ст.

Дочь: Ефимия Семенова

Мать ребёнка: Василиса Тимофеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close