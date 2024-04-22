Мавра Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Гавриил Иванов
Мать: Татьяна Елисеева
Раскольница
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Василиса Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Евгения Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Семен Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
02.01.1808 ст.
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
12.04.1812 ст.
Сын: Артемий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
23.04.1814 ст.
Сын: Георгий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
25.04.1815 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
15.12.1818 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Раскольница
Рождение ребёнка
11.06.1821 ст.
Сын: Леонтий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
22.08.1825 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
01.10.1828 ст.
Сын: Авдей Тимофеев
Раскольник, незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильев
Смерть
Неизвестно