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Мавра Гаврилова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Татьяна Елисеева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Василиса Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Евгения Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1808 ст.

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1812 ст.

Сын: Артемий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1814 ст.

Сын: Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
25.04.1815 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.12.1818 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
11.06.1821 ст.

Сын: Леонтий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.08.1825 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.10.1828 ст.

Сын: Авдей Тимофеев

Отец ребёнка: не указан

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник, незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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