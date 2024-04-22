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Анастасия Тимофеева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.12.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1818 ст.

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
12.04.1836 ст.

Муж: Андрей Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1842 ст.

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.02.1844 ст.

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1849 ст.

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.04.1853 ст.

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1859 ст.

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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