Анастасия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения15.12.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1818 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мавра Гаврилова
Раскольница
Бракосочетание
12.04.1836 ст.
Муж: Андрей Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1842 ст.
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1844 ст.
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1849 ст.
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1853 ст.
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
26.11.1859 ст.
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно