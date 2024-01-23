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Семен Тимофеев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
09.12.1823 ст.

Сын: Даниил Семенов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
07.01.1826 ст.

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Военная служба
С 1828
Отдан в рекруты, в 1828 году
Рождение ребёнка
18.12.1828 ст.

Сын: Федот Семенов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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