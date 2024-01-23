Семен Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мавра Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1823 ст.
Сын: Даниил Семенов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
07.01.1826 ст.
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Раскольник
Военная служба
С 1828
Отдан в рекруты, в 1828 году
Рождение ребёнка
18.12.1828 ст.
Сын: Федот Семенов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно