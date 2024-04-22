Артемий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения12.04.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1812 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мавра Гаврилова
Бракосочетание
21.08.1829 ст.
Жена: Татьяна Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Дочь: Ефимия Артемьева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Раскольница
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Меланья Артемьева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Раскольница
Рождение ребёнка
04.01.1842 ст.
Дочь: Ульяна Артемьева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Раскольница
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Сын: Макей Артемьев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.
Сын: Иван Артемьев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
15.01.1850 ст.
Дочь: Аксинья Артемьева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Раскольница
Смерть
Неизвестно