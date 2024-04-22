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Татьяна Иванова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.01.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1806 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
21.08.1829 ст.

Муж: Артемий Тимофеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Дочь: Ефимия Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Меланья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
04.01.1842 ст.

Дочь: Ульяна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Сын: Макей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.

Сын: Иван Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.01.1850 ст.

Дочь: Аксинья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно
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