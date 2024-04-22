Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения03.01.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1806 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Михайлова
Бракосочетание
21.08.1829 ст.
Муж: Артемий Тимофеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Дочь: Ефимия Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Тимофеев
Раскольница
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Меланья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Тимофеев
Раскольница
Рождение ребёнка
04.01.1842 ст.
Дочь: Ульяна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Тимофеев
Раскольница
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Сын: Макей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Тимофеев
Раскольник
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.
Сын: Иван Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Тимофеев
Раскольник
Рождение ребёнка
15.01.1850 ст.
Дочь: Аксинья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Тимофеев
Раскольница
Смерть
Неизвестно