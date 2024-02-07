Абрам Иванов
Место рождения
Дата рождения28.10.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Михайлова
Подкидыш, настоящие родители не известны (незаконнорожденный сын дворовой девицы)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Андреева
Рождение ребёнка
20.11.1835 ст.
Дочь: Екатерина Абрамова
Мать ребёнка: Елена Андреева
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.
Дочь: Татьяна Абрамова
Мать ребёнка: Елена Андреева
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.
Сын: Тимофей Абрамов
Мать ребёнка: Елена Андреева
Рождение ребёнка
25.08.1839 ст.
Сын: Иван Абрамов
Мать ребёнка: Елена Андреева
Военная служба
1840 ст.
Отдан в рекруты, в 1840 году
Смерть
Неизвестно