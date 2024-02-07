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Абрам Иванов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.10.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Подкидыш, настоящие родители не известны (незаконнорожденный сын дворовой девицы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Андреева

Рождение ребёнка
20.11.1835 ст.

Дочь: Екатерина Абрамова

Мать ребёнка: Елена Андреева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.

Дочь: Татьяна Абрамова

Мать ребёнка: Елена Андреева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.

Сын: Тимофей Абрамов

Мать ребёнка: Елена Андреева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.08.1839 ст.

Сын: Иван Абрамов

Мать ребёнка: Елена Андреева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1840 ст.
Отдан в рекруты, в 1840 году
Смерть
Неизвестно

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