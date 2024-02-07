Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения09.12.1801 ст.
Дата смерти09.03.1835 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1801 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Михайлова
Бракосочетание
11.11.1817 ст.
Муж: Александр Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.09.1826 ст.
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1829 ст.
Дочь: Прасковья Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1832 ст.
Сын: Гавриил Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
16.01.1835 ст.
Сын: Григорий Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Смерть
09.03.1835 ст.
От горячки