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Анна Иванова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.12.1801 ст.

Дата смерти

09.03.1835 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1801 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.11.1817 ст.

Муж: Александр Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.09.1826 ст.

Сын: Каллистрат Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.07.1829 ст.

Дочь: Прасковья Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1832 ст.

Сын: Гавриил Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1835 ст.

Сын: Григорий Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.03.1835 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки

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