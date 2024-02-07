Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти05.10.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Михайлова
Раскольница
Бракосочетание
29.04.1817 ст.
Муж: Василий Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
12.10.1822 ст.
Сын: Артемий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Раскольница
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
05.05.1832 ст.
Сын: Сидор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Раскольник
Смерть
05.10.1833 ст.
От неизвестной (в расколе)