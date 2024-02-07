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Дарья Иванова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

05.10.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
29.04.1817 ст.

Муж: Василий Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
12.10.1822 ст.

Сын: Артемий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
05.05.1832 ст.

Сын: Сидор Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
05.10.1833 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От неизвестной (в расколе)

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