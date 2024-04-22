Леонтий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения11.06.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1821 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мавра Гаврилова
Раскольник
Бракосочетание
27.04.1842 ст.
Жена: Агафья Гаврилова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1849 ст.
Сын: Никита Леонтьев
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Раскольник
Рождение ребёнка
11.04.1851 ст.
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Раскольник
Смерть
Неизвестно