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Леонтий Тимофеев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.06.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1821 ст.

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
27.04.1842 ст.

Жена: Агафья Гаврилова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1849 ст.

Сын: Никита Леонтьев

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
11.04.1851 ст.

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно
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