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Агафья Гаврилова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.02.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1824 ст.

Отец: Гавриил Сергеев

Мать: Евдокия Степанова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.04.1842 ст.

Муж: Леонтий Тимофеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1849 ст.

Сын: Никита Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
11.04.1851 ст.

Сын: Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно
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