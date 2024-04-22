Агафья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения12.02.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1824 ст.
Отец: Гавриил Сергеев
Мать: Евдокия Степанова
Бракосочетание
27.04.1842 ст.
Муж: Леонтий Тимофеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1849 ст.
Сын: Никита Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Раскольник
Рождение ребёнка
11.04.1851 ст.
Сын: Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Раскольник
Смерть
Неизвестно