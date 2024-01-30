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Василий Тимофеев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.01.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1808 ст.

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Мавра Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.07.1825 ст.

Жена: Евдокия Яковлева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Мавра Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1834 ст.

Сын: Федул Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.

Дочь: Надежда Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1840
Отдан в рекруты, в 1840 году
Смерть
Неизвестно

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