Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения02.01.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1808 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мавра Гаврилова
Бракосочетание
01.07.1825 ст.
Жена: Евдокия Яковлева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Мавра Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
05.04.1834 ст.
Сын: Федул Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.
Дочь: Надежда Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Военная служба
С 1840
Отдан в рекруты, в 1840 году
Смерть
Неизвестно