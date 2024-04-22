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Мавра Васильева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Евдокия Яковлева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1848 ст.

Сын: Денис Егоров

Отец ребёнка: Георгий Иванов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Сын: Феоктист Егоров

Отец ребёнка: Георгий Иванов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Иванов

Смерть
Неизвестно
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