Мавра Васильева
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
20.09.1848 ст.
Сын: Денис Егоров
Отец ребёнка: Георгий Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.
Сын: Феоктист Егоров
Отец ребёнка: Георгий Иванов
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Иванов
Смерть
Неизвестно