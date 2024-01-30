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Евдокия Яковлева

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.03.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1807 ст.

Отец: Яков Степанов

Мать: Василиса Евдокимова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.07.1825 ст.

Муж: Василий Тимофеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1834 ст.

Сын: Федул Васильев

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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