Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения02.03.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1807 ст.
Отец: Яков Степанов
Мать: Василиса Евдокимова
Бракосочетание
01.07.1825 ст.
Муж: Василий Тимофеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
05.04.1834 ст.
Сын: Федул Васильев
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Смерть
Неизвестно