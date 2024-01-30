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Василиса Евдокимова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

06.05.1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Евдоким Петров

Мать: Дарья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.10.1801 ст.

Муж: Яков Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1804 ст.

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1807 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1810 ст.

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1812 ст.

Сын: Борис Яковлев

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1814 ст.

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1816 ст.

Сын: Емельян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1820 ст.

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1824 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1826 ст.

Дочь: Степанида Яковлева

Отец ребёнка: Яков Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.05.1840 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой

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