Василиса Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти06.05.1840 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Евдоким Петров
Мать: Дарья Михайлова
Бракосочетание
28.10.1801 ст.
Муж: Яков Степанов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1804 ст.
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
02.03.1807 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
02.05.1810 ст.
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
24.07.1812 ст.
Сын: Борис Яковлев
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
28.10.1814 ст.
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
01.08.1816 ст.
Сын: Емельян Яковлев
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
22.10.1820 ст.
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
02.03.1824 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Степанов
Рождение ребёнка
15.11.1826 ст.
Дочь: Степанида Яковлева
Отец ребёнка: Яков Степанов
Смерть
06.05.1840 ст.
От сляглой