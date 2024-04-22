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Евдоким Петров

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

05.05.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Петр Яковлев

Мать: Дарья Иванова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Василиса Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Александр Евдокимов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1790 ст.

Дочь: Надежда Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Домника Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайлова

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Смерть
05.05.1821 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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