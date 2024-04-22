Евдоким Петров
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти05.05.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Петр Яковлев
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Василиса Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Александр Евдокимов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
17.09.1790 ст.
Дочь: Надежда Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Домника Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайлова
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Смерть
05.05.1821 ст.
От старости