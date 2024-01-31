Матрена Яковлева
Место рождения
Дата рождения09.11.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1804 ст.
Отец: Яков Степанов
Мать: Василиса Евдокимова
Бракосочетание
12.11.1819 ст.
Муж: Арефий Антонов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.1830 ст.
Дочь: Анна Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
19.08.1831 ст.
Сын: Андриан Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
23.03.1834 ст.
Дочь: Дарья Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
09.07.1836 ст.
Сын: Василий Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.
Сын: Иван Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
26.08.1840 ст.
Дочь: Наталья Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
03.07.1842 ст.
Дочь: Марфа Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Рождение ребёнка
10.07.1845 ст.
Сын: Илья Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Антонов
Смерть
Неизвестно