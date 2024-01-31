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Матрена Яковлева

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.11.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1804 ст.

Отец: Яков Степанов

Мать: Василиса Евдокимова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.11.1819 ст.

Муж: Арефий Антонов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.1830 ст.

Дочь: Анна Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1831 ст.

Сын: Андриан Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.03.1834 ст.

Дочь: Дарья Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1836 ст.

Сын: Василий Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.

Сын: Иван Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1840 ст.

Дочь: Наталья Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1842 ст.

Дочь: Марфа Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1845 ст.

Сын: Илья Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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