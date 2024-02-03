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Андриан Арефьев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.08.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1831 ст.

Отец: Арефий Антонов

Мать: Матрена Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1849 ст.

Жена: Елена Дмитриева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1851 ст.

Сын: Ермолай Андрианов

Мать ребёнка: Елена Дмитриева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1856 ст.

Сын: Харитон Андрианов

Мать ребёнка: Елена Дмитриева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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