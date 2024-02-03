Андриан Арефьев
Место рождения
Дата рождения19.08.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1831 ст.
Отец: Арефий Антонов
Мать: Матрена Яковлева
Бракосочетание
04.11.1849 ст.
Жена: Елена Дмитриева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1851 ст.
Сын: Ермолай Андрианов
Мать ребёнка: Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
21.09.1856 ст.
Сын: Харитон Андрианов
Мать ребёнка: Елена Дмитриева
Смерть
Неизвестно