Елена Дмитриева
Место рождения
Дата рождения25.05.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1849 ст.
Муж: Андриан Арефьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1851 ст.
Сын: Ермолай Андрианов
Отец ребёнка: Андриан Арефьев
Рождение ребёнка
21.09.1856 ст.
Сын: Харитон Андрианов
Отец ребёнка: Андриан Арефьев
Смерть
Неизвестно