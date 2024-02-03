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Елена Дмитриева

Место рождения

Ухино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.05.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1849 ст.

Муж: Андриан Арефьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1851 ст.

Сын: Ермолай Андрианов

Отец ребёнка: Андриан Арефьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1856 ст.

Сын: Харитон Андрианов

Отец ребёнка: Андриан Арефьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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