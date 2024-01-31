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Емельян Яковлев

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.08.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1816 ст.

Отец: Яков Степанов

Мать: Василиса Евдокимова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1835 ст.

Жена: Прасковья Мартынова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1837 ст.

Сын: Кузьма Емельянов

Мать ребёнка: Прасковья Мартынова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1839 ст.

Дочь: Агафья Емельянова

Мать ребёнка: Прасковья Мартынова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1841 ст.

Дочь: Пырикова (Савостина) Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Прасковья Мартынова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1844 ст.

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Прасковья Мартынова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1849 ст.

Сын: Савостин Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Прасковья Мартынова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1851 ст.

Сын: Савостин Евстигней Емельянов

Мать ребёнка: Прасковья Мартынова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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