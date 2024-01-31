Емельян Яковлев
Место рождения
Дата рождения01.08.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1816 ст.
Отец: Яков Степанов
Мать: Василиса Евдокимова
Бракосочетание
25.01.1835 ст.
Жена: Прасковья Мартынова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1837 ст.
Сын: Кузьма Емельянов
Мать ребёнка: Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
15.02.1839 ст.
Дочь: Агафья Емельянова
Мать ребёнка: Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
20.10.1841 ст.
Дочь: Пырикова (Савостина) Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
27.01.1844 ст.
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
01.02.1849 ст.
Сын: Савостин Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
29.07.1851 ст.
Сын: Савостин Евстигней Емельянов
Мать ребёнка: Прасковья Мартынова
Смерть
Неизвестно