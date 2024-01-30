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Евдокия Яковлева

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.03.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1824 ст.

Отец: Яков Степанов

Мать: Василиса Евдокимова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1840 ст.

Муж: Родион Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.01.1844 ст.

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.09.1847 ст.

Сын: Семен Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1849 ст.

Сын: Петр Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1850 ст.

Дочь: Васса Родионова

Отец ребёнка: Родион Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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