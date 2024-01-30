Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения02.03.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1824 ст.
Отец: Яков Степанов
Мать: Василиса Евдокимова
Бракосочетание
30.10.1840 ст.
Муж: Родион Петров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.01.1844 ст.
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
03.09.1847 ст.
Сын: Семен Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
10.08.1849 ст.
Сын: Петр Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
24.08.1850 ст.
Дочь: Васса Родионова
Отец ребёнка: Родион Петров
Смерть
Неизвестно